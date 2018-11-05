انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لإدارة صحة المناخ في دول الخليج

المصدر: العين - داوود محمد

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لإدارة صحة المناخ في دول الخليج بحضور معالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي أحمد سعيد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.

ويشارك في الفعاليات 170 باحثا من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المعنية بالبيئة والتغيير المناخي ويستمر لمدة 3 ايام في رحاب جامعة الإمارات.