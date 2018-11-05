«راشد» موظف افتراضي يسعد متعاملي «أبوظبي للمعاشات»

المصدر: أبوظبي - البيان

دشن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي خدمة الموظف الافتراضي «راشد»، ليكون أول موظف افتراضي ينضم إلى فريق إسعاد المتعاملين في الصندوق.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار سعي الصندوق المتواصل نحو تطوير خدماته باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية التي تتواكب مع استراتيجية الدولة.

ويحمل موظف إسعاد المتعاملين الافتراضي الجديد اسم «راشد – يعرف»، وهو شخصية تستهدف التواصل مع المتعاملين مع الصندوق بمختلف فئاتهم عبر تواجده على منصات التواصل الاجتماعي، وتقديمه معلومات تثقيفية وإجابات شافية بكل ما يتعلق بخدمات التقاعد والمعاشات، واطلاعهم على المستجدات في هذا المجال محلياً وعالمياً.

ويمكن للمتعاملين إضافة «راشد» على كل من مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، و«لينكداند» rashed.fund@، وعلى تويتر rashedfund، حيث سيصبح الموظف الافتراضي سفيراً للمعلومات، كما سيقوم بجولات عبر أبوظبي في حلقات يومية يلقي الضوء عبرها على موضوعات متنوعة وجادّة تهم المواطنين يتخللها الكثير من المرح والقصص المشوقة العابرة.

ويتولى راشد إنشاء لائحة مرجعية للمفردات التقنية المستخدمة في أنظمة المعاشات، والتي سيُطلق عليها اسم «راشدبيديا».

وقال خلف عبدالله رحمه الحمادي مدير عام الصندوق: «إن تدشين خدمة الموظف الافتراضي يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الحكومية لتشجيع مبادرات الابتكار والتطوير، بما يضمن تحقيق هدفنا الاستراتيجي في تقديم خدمات وعمليات ذكية وتواصل أكثر فاعلية ومتعاملين أكثر وعياً».

وأكد الحمادي، أن فكرة «الموظف الافتراضي» لن تكون بديلاً للعنصر البشري، إذ يبقى دور فريق العمل البشري أساسياً في تطوير وتحديث الخدمات، معتبراً أن التطور الحاصل في تقنيات التواصل يجعل من الصعب أو حتى المستحيل على الموظفين الإحاطة بكافة التفاصيل والتعامل بكفاءة مع الكم الكبير من المتعاملين، وهو ما يؤكد أهمية ودور التحول الرقمي لتحسين جودة الأداء وزيادة الكفاءة.