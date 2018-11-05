«قمة أقدر العالمية» تستقطب أبرز المشاركات

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل اللجنة العلمية لقمة أقدر العالمية تحضيراتها الدؤوبة لانطلاقة الحدث البارز في مجال تنمية الشعوب والمجتمعات، عبر استقطاب المزيد من المشاركات البارزة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في داخل الإمارات وخارجها.

ومؤخراً، أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجامعة عجمان وكليات التقنية العليا ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والأرشيف الوطني، ووزارة تنمية المجتمع و«سيك تيتشرز» ومركز «إرادة» للعلاج والتأهيل عن مشاركتها ضمن هذا الحدث المهم الذي يقام خلال الفترة ما بين 26-28 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت عنوان «تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات: التنمية المستدامة».

وتعد قمة أقدر العالمية حدثاً محلياً وعالمياً بارزاً يركّز على تعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية بين الأفراد والمجتمعات في سبيل تطوير المجتمعات المستدامة ودعم مبادرات التوعية الهادفة.