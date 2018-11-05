جامعتا زايد والسوربون أبوظبي تتعاونان أكاديمياً وبحثياً

المصدر: أبوظبي - البيان

وقَّعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي حول التعاون في مجالات البحوث والتدريب وتبادل المعلومات، وذلك بهدف تعزيز التميز الأكاديمي وتوفير الدعم المعرفي ودعم الطلبة بما يحقق آمالهم ويلبي طموحاتهم المستقبلية خدمة لمجتمع الإمارات. وقَّع المذكرة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، والبروفيسور إريك فواش مدير جامعة السوربون أبوظبي، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في حرم جامعة زايد بأبوظبي.

تشكل المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة أهمها الأبحاث العلمية والتدريب العلمي وتطوير معارف ومهارات طلبة السنوات النهائية وتبادل المعلومات والتعاون في مجال التدريس.

وقال المهيدب خلال حفل التوقيع: «إننا سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة السوربون أبوظبي، ونتطلع من خلالها إلى مد جسر للتعاون والتكامل الأكاديمي والعمل البحثي المشترك ».