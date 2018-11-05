«حصنتك»..نظام إنذار مبكر بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الداخلية مؤخراً، حملتها التوعوية الشاملة بمنظومة «حصنتك»، نظام الإنذار المبكر، الذي يربط المنازل السكنية والبنايات التجارية، وفي كافة أنحاء الدولة، بغرف عمليات الدفاع المدني بصورة مبتكرة، اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة.

مراحل

ومر المشروع، منذ التوجيهات الحكومية، بعدد من المراحل التقنية والفنية والتشريعية، لحين تدشينه رسمياً، والبدء الفعلي لربط المباني والمنازل، واعتمدت هذه المراحل على خطوات مدروسة، تضمن تطبيق منظومة مستدامة، وقادرة على تنفيذ المطلوب منها، بتعزيز إجراءات السلامة.وتضمنت المراحل، خطوات تقنية للدراسة والتمحيص، وإيجاد أفضل الحلول عبر الاجتماعات التقنية المكثفة، وورش العمل للخبراء المتخصصين، ثم اختيار الشركاء التقنيين، ومن بعدها مرحلة التجريب، وإيجاد أفضل الحلول، وفق معايير عالمية ومعتمدة، وتجربة الربط عبر غرف العمليات، وتركيب تقني في عدد من المباني.

وتشير إلى أننا الآن أمام مشروع ريادي وطني، يعزز مسيرة الإنجازات الوطنية بهمة وبإبداعات كوادر وطنية، من خلال تعاون مثمر بين القطاعين الخاص والعام، وسيتم العمل على تطوير المنظومة.

سلامة عامة

المبادرة تجسد حلاً فائق التطور، يرمي إلى سلامة المباني، وحماية الأفراد والممتلكات في جميع أنحاء الدولة ، وهي تتيح لموظفي مركز تلقّي الإنذارات، التحقّق مما إذا كان الإنذار صحيحاً أو خاطئاً في ثوانٍ، للعمل من أجل الحد من وقوع أي حادث متعلق بالحرائق أو سلامة الأفراد.