«نواة للطاقة» تجري مقارنة معيارية لمشاريع «مساندة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرت شركة نواة للطاقة مقارنة معيارية لمشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، لتطوير الأداء واتباع الممارسات الرائدة عالمياً. جاء ذلك خلال زيارة قام بها مجموعة من مديري ومهندسي «نواة» إلى مقر «مساندة»، لعمل مقارنة لأداء قطاعات «مساندة» كافة وللاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة والمطبقة داخلياً واستخلاص الدروس الفنية من الفرق التقنية في «مساندة».

واطلع وفد «نواة» على الممارسات والإجراءات التي تتبعها شركة «مساندة» في إدارتها للعمليات والمشاريع وطرق مراقبة الأداء والتحكم والتقنيات المستخدمة، متعرفين على آلية عمل القطاعات وتكامل الإدارات المختلفة وكيفية إدارة المشاريع بمختلف ملفاتها سواء كانت للمباني أو الطرق والبنية التحتية أو الإسكان.

أداء

وقدم الوفد الزائر نبذة عن الجوانب التي تهتم بها شركة نواة للطاقة وأي المقارنات المعيارية ستصب في المصلحة المشتركة بين نواة ومساندة، ومنها التعرف على مستويات الأداء الحالية وتحديد الجوانب التي يمكن التركيز عليها في الفترة المقبلة.

مشاركة

وقال المهندس ساري الحربي مدير إدارة مراقبة الأداء للطرق والمباني في قطاع مراقبة الأداء بشركة «مساندة»: «إننا شاركنا زملاءنا في نواة آلية إدارة المشاريع في جميع مراحلها وبالتفصيل لما في ذلك من مردود إيجابي ينعكس على إمارة أبوظبي بشكل خاص وللدولة بشكل عام».

وأبدت المهندسة هنادي الحمادي مديرة الدعم الفني في قطاع إدارة المرافق بشركة مساندة سعادتها بمشاركة مهندسي نواة الآليات التي تقوم بها «مساندة» في إدارة المرافق في إدارة عدد ضخم من المرافق بأنظمة متطورة وسلسة تخدم جميع العملاء وجميع فئات المجتمع.