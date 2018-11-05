شرطة دبي تحصل على شهادة دولية لمواصفة الاتحاد العالمي للمختبرات

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على شهادة الاعتماد الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للمختبرات الجنائية لمواصفة الآيزو «17025»، الشاملة لمواصفة الاتحاد العالمي للمختبرات «ILAC G19».

وبذلك تعتبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة قد استكملت منظومة الاعتمادات الدولية التي تشتمل على كافة الإجراءات الفنية والإدارية في التعامل مع الأدلة المادية للكشف عن الجريمة بمعايير عالمية معتمدة، حيث تم الإعداد لهذا الاعتماد عن طريق مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» كونه المركز الدولي المعتمد لدى الدولة والممثل العالمي للاعتمادات الدولية في الدولة.

وتسلّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، شهادة الاعتماد الدولية من علياء المرزوقي، نائب المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير أول أحمد مطر المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية.

سجل

وتقدّم اللواء خليل إبراهيم المنصوري بالتهنئة للعاملين في القيادة العامة لشرطة دبي لحصول الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على هذا الإنجاز، كما أشاد بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» الممثل العالمي للاعتمادات الدولية في الدولة، وجهوده التي أثمرت عن حصول شرطة دبي على هذا الاعتماد الدولي الذي يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات العالمية المتميزة.

من جانبه، أوضح اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، أن حصول الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على شهادة مواصفة الآيزو «17025» للمختبرات الجنائية يؤكد أن إجراءات عملنا مطابقة لمعايير الجودة العالمية، لافتاً إلى أنها خطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل بما يتماشى مع توجهات شرطة دبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.