تبادل خبرات بين «دبي لرعاية النساء» وصندوق الفرَج

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تعاون مع صندوق الفرج، لتقديم الدعم والمساعدات لضحايا العنف والاتجار بالبشر من النساء والأطفال من أسر نزلاء المؤسسات العقابية، وتبادل الخبرات في مجال الخدمات الاجتماعية والإنسانية، والتنسيق في الأنشطة والمبادرات المختلفة.

ووقّع الاتفاقية كل من عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وصقر ناصر لخريباني النعيمي، المدير التنفيذي لصندوق الفرَج، في مقر المؤسسة بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وأكدت البسطي أن توقيع هذه المذكرة سيسهم بشكل كبير في تخفيف آلام العديد من الأشخاص الذين يلجؤون للجهتين طلباً للعون، ويعانون من ظروف مادية ونفسية صعبة، حيث ستعمل المؤسسة على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، فيما سيعمل الصندوق على توفير الدعم المادي.

وأضافت أن المؤسسة توفر كل خدمات الرعاية والتأهيل التي تشمل المسكن والغذاء والملابس والتعليم والتدريب بشكل مجاني تماماً لجميع ضحايا العنف، وكونها مؤسسة غير ربحية فهي تتطلع إلى الحصول على دعم مختلف الجهات والأفراد في القطاع الحكومي والخاص، مشيدة في هذا الإطار بحرص ودعم صندوق الفرج للجهود والأنشطة الاجتماعية في الدولة.

ومن جهته قال النعيمي: «يُسعدنا أن يحفل عام زايد الخير بالعديد من المُبادرات التي تحمل بين جنباتها السعادة والأمل لجميع أفراد المُجتمع بشكل عام، ولنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وعائلاتهم بشكل خاص. ونودّ هنا أن نتوجّه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على تعاونهم المُتواصل معنا، ونأمل بأن تُمثّل هذه الاتفاقية بداية لعلاقة تعاون مُثمرة على المدى البعيد، وأن تلعب دوراً إيجابياً مُهماً في المساعدة».

ونصّت مذكرة التعاون بين الجانبين على قيام كل من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وصندوق الفَرَج بتقديم المساعدات للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها الطرف الآخر.