«تنفيذي عجمان» يطلق منصة توعوية باستراتيجيات الحكومة

المصدر: عجمان - البيان

تنظم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، مبادرة تفاعلية مع المجتمع من خلال «منصة تنفيذي عجمان» التي أطلقتها في مركز سيتي سنتر عجمان، أمس ولمدة 6 أيام، بهدف توعية المجتمع المحلي برؤية واستراتيجيات الحكومة 2021، وتطلعاتها المستقبلية الطموحة، التي تسعى لها الجهات الحكومية كافةً بخطوات واضحة، وجهود كبيرة، لبناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع رؤية الإمارات 2021.

وقالت نوال الحوسني مدير قسم الإعلام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مدير مشروع التوعية والتعريف بسياسات واستراتيجيات الحكومة، إن الأمانة تسعى من خلال المنصة إلى تعزيز التواصل الفعال مع المجتمع، وتعريفهم برؤية عجمان 2021، ومحاورها الأربعة، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل ورفاهية أكثر للمجتمع، واستعراض دور الجهات والمؤسسات الحكومية تحت مظلة المجلس التنفيذي في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية التي تم وضعها بناءً على دراسات دقيقة.

وذكرت أن المنصة ستشهد إطلاق مبادرات حكومية معنية بإشراك المجتمع في صنع مستقبل الإمارة ورسم السياسات العامة والاستراتيجيات، إذ أكدت أن مجتمعنا اليوم .