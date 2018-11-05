وحدة متخصصة لكشف سرطان الثدي في ميديكلينيك أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، افتتحت ميديكلينيك مستشفى شارع المطار، وحدة تصوير الثدي الجديدة، بحضور الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة- أبوظبي، والدكتورة جلاء طاهر، مديرة إدارة الأمراض غير السارية في دائرة الصحة، والدكتورة شذى الغزالي، رئيسة قسم الوقاية من السرطان.

ويتم تشغيل وحدة التصوير من قبل فريق من أطباء الأشعة والتقنيين وممرضين بالتنسيق مع فريق طبي متخصص يضم نخبة من جراحي الثدي وأطباء الأورام وأطباء طب الأسرة وأمراض النساء. كما تستخدم وحدة تصوير الثدي الجديدة أحدث الأساليب لأغراض التشخيص والتقييم الدقيق في ما يتعلق بسرطان الثدي، بما في ذلك التصوير الرقمي للثدي بالأشعة (DBT) والمعروف بزيادة معدلات اكتشاف حالات سرطان الثدي.