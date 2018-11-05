سفير سابق: كل مواطن يمثل الإمارات بأخلاقه

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد السفير السابق سعيد بن حجر الشحي أن كل مواطن يمثل دولة الإمارات في الداخل والخارج بأخلاقه وتعاونه وحسن التعايش مع الآخر، انطلاقاً من نهج قيادتنا الرشيدة والأسس التي وضعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتسامح والأخلاق وحسن التعامل للارتقاء والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية حتى أصبحت الإمارات رمزاً للتسامح العالمي والتعايش مع الآخر، لافتاً إلى أن دولة الإمارات ممثلة في وزارة الخارجية قريبة من المواطنين بالخارج في حال مواجهتهم أية مشاكل أو مصاعب ومعوقات.

جاء ذلك خلال المجلس الاجتماعي «بحسن التعامل نرتقي» الذي نفذته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة واستضافه مجلس السفير السابق سعيد بن حجر الشحي في منطقة السيح برأس الخيمة، وأدار المجلس سيف المطوع المزروعي عضو مجلس إدارة الجمعية، بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات، وخلف سالم بن عنبر نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام جمعية الإمارات وعدد من المواطنين.