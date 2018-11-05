هيئة تنمية المجتمع تحتفي بـ16 موظفاً نالوا ترخيصاً مهنياً

المصدر: دبي - البيان

احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بحصول 16 من موظفيها على ترخيص مهني اجتماعي، وذلك بعد تحقيقهم لمتطلبات وشروط الترخيص واجتيازهم اختباراً نوعياً أعدته الهيئة لهذا الغرض، ويمنح الترخيص للموظفين كافة امتيازات وحقوق مزاولة العمل كمهني اجتماعي، واعترافاً بكفاءتهم وقدرتهم على تقديم الخدمات للمستفيدين بجودة عالية.

وكانت هيئة تنمية المجتمع قد استحدثت بالتعاون مع الجامعة البريطانية في دبي، اختباراً تقييمياً للمهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ويتيح تقييم كفاءات المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي بمصداقية.

واجتازت الدفعة الأولى من المهنيين العاملين بالهيئة الاختبار بنجاح، الأمر الذي يعزز من قدراتهم على تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل مباشر.

وقال أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام الهيئة: «يسعدنا أن يكون المهنيون الاجتماعيون في هيئة تنمية المجتمع من أوائل الحاصلين على الترخيص، الأمر الذي يرسخ مكانة الهيئة ودورها كجهة مسؤولة عن تنظيم العمل في القطاع الاجتماعي في إمارة دبي. ونتعاون مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية لترخيص كافة العاملين في القطاع بما يضمن ارتقاء جودة خدماته واستدامتها».

من جهته، قال الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع التراخيص في الهيئة: «نفخر بموظفي هيئة تنمية المجتمع الذين حصلوا على هذا التكريم الاستثنائي اليوم، محققين كافة شروط الترخيص ومجتازين بنجاح اختباراً دقيقاً تم إعداده بعناية لهذا الغرض».

وتضمنت قائمة موظفي الهيئة الحاصلين على الترخيص بدرية حمزة الملوحي، وشيخة علي سيف المهيري، وميسون حمزة، وحليمة محمد عبد الله، وفاطمة محمد سلمان، وزينب عبد الله الدشتي، وخولة جابر الأميري، وهدى وليد البستكي، وفاطمة الزعابي، وفريال مسعود، وتامر أبوليطة، وهدى جابر، وحلا أحمد، وسوسن الفقي، ورينا سمير، وإيمان اليحيى، كما سيتم ترخيص الدفعة الثانية من المهنيين الاجتماعيين في الهيئة في وقت قريب.