ضاحي خلفان: برامج «رعاية الأحداث» حصن للشباب

المصدر: دبي - وام

أكَّد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، حرص الجمعية على تعزيز برامجها الثقافية والإبداعية، لتكون حصناً للشباب لحمايتهم من الانحراف وتفريغ طاقاتهم فيما يفيدهم.

فقرات

وأوضح أن مسابقات «صيف بلا فراغ» التي نظمتها الجمعية خلال صيف 2018، شهدت تنافساً كبيراً بين طلبة المدارس والأندية والمراكز الصيفية على مستوى الدولة من سن 7 إلى 18 سنة، وذلك بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، وشملت مسابقات الرسام، والتوعية الذكية، والكاتب الصغير، والتصوير الفوتوغرافي وصديق المكتبة.

فائدة

وقال الدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام في الجمعية إن الجمعية اعتادت منذ سنوات على تنظيم هذه المسابقات لما لها من فائدة كبيرة على الفئات المستهدفة.

ومن جهته شكر الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس اللجنة الإعلامية جميع المراكز والأندية الصيفية والمكتبات العامة بالدولة التي تسعى منذ تأسيسها إلى رعاية المشاريع والمبادرات التوعوية الثقافية، كواجب وطني.

مشاركة

أشرف على مسابقة الرسام والمسابقة الخاصة بأصحاب الهمم الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة حسن مكي والفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء خالد بالحمد..وفي مسابقة التوعية الذكية الدكتور جاسم خليل ميرزا، أما مسابقة صديق المكتبة ومسابقة الكاتب الصغير فقد أشرف عليهما كل من الدكتور يوسف محمد شراب ومحمد سلامة عوض الله وعلى مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرقمي شما علي العامري، وسارة صالح جاسم رئيسة قسم البرامج والأنشطة في التنسيق والمتابعة.