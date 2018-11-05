شرطة أبوظبي تشارك بورشة الأمن النووي في «جامعة نايف العربية»

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من شرطة أبوظبي في أعمال ورشة «الأمن النووي» التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وكلية الدراسات الأمنية بجامعة كنجز كولج - لندن.

وناقشت الورشة في يومها الأول، تطور النظام العالمي للأمن النووي، ومخاطر المواد النووية والإشعاعية، والقضايا الراهنة في الحد من الانتشار النووي، والأمن النووي في الشرق الأوسط، واستعرضت في يومها الثاني، الإطار التنظيمي للأمن النووي، وأنظمة الحماية المدنية، وثقافة الأمن النووي، واختتمت بعرض تجربة الجامعة في برنامج تعليم الأمن النووي.

ترأس الوفد المشارك، المقدم علي سيف العرياني، نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث، بقطاع العمليات المركزية.