شرطة عجمان تناقش نتائج تنفيذ مبادرات دعم مؤشر زمن الاستجابة

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان الاجتماع التنسيقي لفريق المؤشر الوطني لمعدل زمن الاستجابة، لمناقشة سبل تعزيز زمن الاستجابة، بحضور نواب مديري القيادات الشرطية وهم العميد سالم أحمد المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين، والعميد محمد راشد بن نايع نائب قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب قائد عام شرطة عجمان وعدد من ضباط القيادات الشرطية وشرطة عجمان،.

تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير أثر تطبيق المبادرات الاستراتيجية التي تعزز وتدعم تحقيق نتائج مؤشر زمن الاستجابة وصولاً إلى تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً بحلول 2021 في تحقيق مؤشر زمن الاستجابة.