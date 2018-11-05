المجلس الوزاري للتنمية يطلع على تقارير ديوان المحاسبة

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على عدد من تقارير ديوان المحاسبة لعدد من الجهات الاتحادية ومنها تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي والعمليات المالية لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية عن السـنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.

كما اطلع على تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن السـنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017 وتقرير ديوان المحاسبة النهائي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017 وتقرير ديوان المحاسبة النهائي للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

وحرصا على سلامة المجتمع والبيئة المحيطة.. أكد المجلس الوزاري للتنمية ضرورة تنظيم ومراقبة إعلانات المنتجات من المبيدات لتفادي تضليل المستهلك أو التشجيع على الاستهلاك غير الملائم أو المفرط وذلك للحد من أي آثار جانبية على الصحة العامة أو البيئة، حيث ناقش المجلس تنظيم الإعلان عن المبيدات للتصدي للترويج المضلل دون التحقق من طبيعة هذه المبيدات ونوعيتها وضمان عدم استعمال مبيدات متدنية النوعية لا تستوفي محتوياتها ومكوناتها المتطلبات العلمية الصحيحة.

كما ناقش تحديد اشتراطات الإعلان والتصاريح اللازمة ووضع تدابير إدارية للمنشآت والشركات المخالفة.. وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية في تأمين بيئة صحية نظيفة وخفض نسب التلوث.

وبهدف دعم وتمكين الحركة المسرحية في الدولة وتوفير أدوات الارتقاء بها.. ناقش المجلس الوزاري للتنمية نقل خدمة تقييم النصوص المسرحية من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إلى المجلس الوطني للإعلام، وذلك لتقييم النصوص المسرحية فنيا ورقابيا قبل عرضها للجمهور على المسرح.

ويتوافق هذا التعديل في الاختصاصات مع استراتيجية الدولة في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية وتوحيد الرقابة على النصوص المسرحية مع جهة الرقابة على الأفلام والمسلسلات وغيرها من المواد الإعلامية.

وفي إطار تطوير وتنظيم قطاع التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالميا مما يوائم رؤية الدولة لعام 2021 في بناء اقتصاد تنافسي.. ناقش المجلس الوزاري للتنمية استضافة مقر «أمانة اتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين» وذلك بعد أن تم ترشيح دولة الإمارات من قبل الدول الأعضاء لاستضافة مقر الاتحاد والذي يعكس مكانة دولة الإمارات إقليمياً، وخاصة في مجال التنمية والتكامل الاقتصادي وتطوير معايير الرقابة على شركات التأمين.