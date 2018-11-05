تدشين مركز إدارة الأحداث المتنقلة ورافعة الحالات الطارئة والإسعاف البري في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

قام اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي يرافقه اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي إلى جانب وفد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي صباح أمس بزيارة القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث كان في استقبالهم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

وقام اللواء الرميثي واللواء الشامسي من خلال هذه الزيارة بتدشين مركز إدارة الأحداث المتنقلة وهو عبارة عن غرفة عمليات متحركة تعد الأولى من نوعها على مستوى القيادات الشرطية بالدولة، وتتوفر بها كافة المعدات ووسائل الاتصال الحديثة والمرتبطة بغرفة العمليات المركزية والمجهزة للانتقال والعمل في المناطق الساخنة.

كما قاموا بتدشين الرافعة التي قامت بتصميمها شرطة الشارقة للقيام بعمليات الدعم والمساندة للحالات الطارئة في المناطق الساخنة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ويبلغ وزنها 75 طناً وتصل قوتها إلى أكثر من 2500 نيوتن.

وبالإضافة إلى ذلك تم تدشين الإسعاف البري المجهز للقيام بعمليات الإسعاف في المناطق البرية والصحراوية.

حضر اللقاء العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والعقيد د أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وكبار ضباط شرطة الشارقة.

وألقى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة كلمة رحب في مستهلها بالحضور وقال: إن تشريفكم لنا في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بهذه الزيارة الكريمة، يؤكد مجددا ما لمسناه من خلال لقاءاتنا السابقة مع اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، من حرص على تعزيز التعاون بين الجانبين.

إشادة

وأشاد اللواء الشامسي بخطوات التطور المستمر والنجاحات التي تحققت على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في رفع كفاءة الأداء الشرطي، من خلال دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، والتي تقدم نموذجا يحتذى.

وألقى اللواء الرميثي كلمة أعرب من خلالها عن شكره وتقديره لشرطة الشارقة لما أحاطتهم به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيدا بمسيرة التطور التي تشهدها شرطة الشارقة في مختلف المجالات.

دور

أشاد اللواء محمد خلفان الرميثي بالتطور الكبير لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والدور الذي تلعبه في رفد المؤسسة الشرطية بالكوادر المؤهلة من الضباط ذوي الكفاءة والمؤهلات العلمية العالية، معلنا أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تقوم حاليا بدراسة ابتعاث مجموعة من منتسبيها من الضباط المرشحين لتلقي التدريب والتأهيل العلمي والأكاديمي بالأكاديمية.