«الوقاية والسلامة» في الشارقة توعي بأمن المستودعات

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برنامجاً توعوياً بعنوان «الأمن والسلامة في المخازن»، التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة في المخازن والمستودعات بالمناطق الصناعية، والسعي إلى التقليل من نسبة وقوع الحوادث بها.

وقد حضر الورشة بعض من موظفي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى الشركات الخاصة من مشرفي المخازن ومسؤولي الأمن والسلامة بها.

في حين تناول البرنامج التوعوي نواحي عدة من أهمها الطرق الصحيحة والآمنة المتبعة في التخزين بحيث يتم تصنيف المواد المخزنة حسب نوع خطورتها.

تدريب

هذا إضافة إلى تدريب الحضور على آلية الوقاية من الحوادث بالمخازن والمستودعات وطرق التعامل مع المخاطر حال حدوثها، إلى جانب التعرف على أنواع طفايات الحريق التي يجب أن تستخدم وفق كل حالة، والتدريب على الإجراءات التي يجب أن تتخذ لتفادي الحرائق، كما تناول البرنامج الإسعافات الأولية وبعض الاشتراطات الواجب توافرها في كل مخزن.