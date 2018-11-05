1500 موظف في «إسعاف دبي» يتسلّمون بطاقات «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

سلّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف موظفيها البالغ عددهم نحو 1500 موظف بطاقات «إسعاد» التي توفر خصومات داخل الدولة وخارجها تتراوح بين 15% و45% وتصل أحيانا إلى 80%. وكان خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة، ترافقه أسرة قسم الموارد البشرية، قد قام بزيارة موظفي المؤسسة في أماكن عملهم سواء في مقر المؤسسة أو في النقاط الإسعافية أو الميدان، وشجعهم على مواصلة العمل الجاد، وسلم كلاً منهم بطاقة إسعاد، متمنياً لهم الاستفادة منها والتمتع بمميزاتها.

وقال الدراي إن هذه المبادرة تأتي في ظل الاتفاقية الموقعة بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع القيادة العامة لشرطة دبي، وفي إطار تحقيق السعادة والرضا لكل الموظفين واستجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في هذا الصدد.

وأوضح الدراي أن المؤسسة سلّمت جميع الموظفين بطاقات إسعاد التي تمّ تفعيلها بدعم خاص من القيادة العامة لشرطة دبي، بحيث تكون البطاقة صالحة للاستخدام الفوري وتتعامل مع 18 ألف شركة حول العالم، لافتاً إلى أن ذلك يشمل النوادي والملاهي والفنادق والمستشفيات والمحلات الكبرى والمعارض التي تسوق للماركات العالمية.

كما يشمل السياحة والمطاعم ومحلات المجوهرات والمسارح وبعض دور السينما وشركات التأمين وشركات الطيران ووكالات بيع السيارات وغيرها، وستكون البطاقة الجديدة مفتوحة طوال العام، ولا تقتصر على حامليها فقط، بل سيستفيد منها أيضاً الأزواج والزوجات، والأبناء، والأب، والأم، وتشمل المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن البطاقة سيستفيد منها جميع موظفي حكومة دبي.