الجامعة الأميركية في رأس الخيمة و«الميزان» تتفقان على تبادل المعلومات

المصدر: رأس الخيمة-البيان

وقّع رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، البروفيسور حسن حمدان العلكيم، مذكرة تفاهم مع كايفال دوشي، المدير العام لشركة الميزان الدولية المحدودة. بموجب الاتفاقية، اتفقت المؤسستان على التعاون في تبادل المعلومات، ومشاريع تركيب وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبحوث، وبرامج التدريب الداخلي للطلاب.

كما وافقتا على تبادل المعلومات المتعلقة بأبحاثهما، وأنشطتهما، ومنتجاتهما، ومشاريعهما، وبرامجهما التدريبية، وعلى دعوة الطرف الآخر للمشاركة في الاجتماعات العلمية، والمؤتمرات، وورش العمل، والحلقات الدراسية، ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل والحلقات الدراسية، ومساعدة بعضهما البعض على تنظيم المؤتمرات العلمية، وورش العمل، والحلقات الدراسية المتخصصة.

وستقوم كل من الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وشركة الميزان، بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية .