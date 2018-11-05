عبدالله النعيمي يبحث التعاون مع أذربيجان

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، بمكتبه في ديوان الوزارة بدبي، رامين قولوزاده وزير النقل والاتصال والتكنولوجيا العالية في جمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له.

وتمّ خلال اللقاء الذي حضره المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والمهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشروعات، تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها مجال البنية التحتية والنقل، ودور مثل هذه اللقاءات في توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.

واستعرض النعيمي خلال اللقاء أبرز إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال البنية التحتية والنقل، وما حققته الدولة من مراكز متقدمة عالمياً ضمن مؤشرات التنافسية، ورؤيتها التي تستند إلى أن تكون من الأفضل عالمياً بحلول العام 2021.

شكر

من جانبه تقدّم قولوزاده بالشكر على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية والطرق، التي بدورها دعمت مكانتها العالمية في مختلف المجالات، كما تطرق إلى أبرز المشاريع والإنجازات التي حققتها بلاده خلال السنوات الماضية، التي كان لها بالغ الأثر في دعم منظومة التنمية بمختلف محاورها.

إلى ذلك استقبل النعيمي في مكتبه في أبوظبي أمس أيدان كرونين سفير جمهورية إيرلندا لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء تبادل المباحثات الثنائية بين الجانبين حيث تركزت على متابعة الشؤون البحرية التي تمت مناقشتها خلال زيارة الوزير إلى أيرلندا خلال الشهر الماضي.

كما حضر النعيمي أمس حفل الاستقبال الذي أقامه الكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي اقيم في فندق سانت ريجس الكورنيش بأبوظبي محمد على عمران الشامسي مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدين لدى الدولة.

واشاد يفيموف في كلمة بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين دولة الامارات وبلاده.