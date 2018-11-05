«هيئة الطرق» تعتمد «وظائف دبي» منصة رسمية لعرض الفرص لديها

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (تطبيق نظام وظائف دبي) منصة رسمية لعرض الفرص الوظيفية لديها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة الهيئة في دعم الجهود الحكومية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «إن اعتماد (تطبيق نظام وظائف دبي) من قبل الهيئة سيعمل على تعزيز تجربة المستخدم من خلال تطبيق منظومة موحدة لكلا الطرفين (موظفي الموارد البشرية والباحثين عن وظائف) وهما الطرفان الأساسيان المشاركان في عملية التوظيف من خلال التكامل المباشر مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل شبكة لينكدان (LinkedIn) للأعمال.

ويُسهم التكامل مع هذا النظام في التقليل إلى حد كبير من الوقت والجهد والتكلفة اللازمة لكي تتمكن إدارة الموارد البشرية والتطوير من تحديد واختيار المواهب الأكثر كفاءة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في عملية استقطاب المواهب عبر هذا النظام».

ويتميّز النظام أيضاً بسهولة الدخول إليه واستخدامه، وذلك من خلال مختلف الأجهزة الذكية، ومن أهم الفوائد الأخرى لاعتماد (تطبيق نظام وظائف دبي) هو التزام هيئة الطرق والمواصلات بتطبيق مبادرة حكومة دبي ومن منطلق الاستدامة «حكومة بلا أوراق»، حيث إن النظام يقوم على الاستغناء عن النماذج الورقية المستخدمة في عملية التعيين واستبدالها بنماذج إلكترونية.

وأضاف الفلاسي، أن اعتماد (تطبيق نظام وظائف دبي) لعرض الفرص الوظيفية للهيئة على هذه المنصة الذكية سيُعزز التكامل والترابط مع نظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP) والتكامل مع النظام الذكي لتحليل الأعمال (Business Intelligence)، وتوفير العديد من التقارير حسبما تقتضي الحاجة.

كما أن اعتماد هذا النظام سيحقق الترابط مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وأهمها شبكة (LinkedIn) للأعمال، بالإضافة إلى الاستفادة من عدد من الخصائص الأخرى المتوفرة في النظام مثل إجراء المقابلات عبر الفيديو، وكذلك استخدام خصائص الذكاء الاصطناعي التي يوفرها هذا النظام.