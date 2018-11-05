مركز الشارقة للاتصال يطلق خدمة 24/‏‏7

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

أعلن مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تطبيق نظام عمله الجديد 24/‏‏‏7، الذي بموجبه يباشر المركز مهامه في تلقي اتصالات المتعاملين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، حيث إن المركز على أتم الاستعداد للرد على المتصلين من داخل الدولة وخارجها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس بمقر المركز في مدينة خورفكان، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، وعدد من مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تفعيل التواصل مع جمهور المتعاملين عبر وسائل التواصل المتعددة، أبرزها الرقم المجاني الموّحد للإمارة 00 800 800 على مدار الساعة، باستخدام أحدث النظم التكنولوجية العالمية في مجال مراكز الاتصال وخدمة الجمهور، وفق أعلى معايير جودة الخدمات، وتلبية لاحتياجات المتعاملين، حيث يقوم المركز بتلقي اتصالات المتعاملين والرد على استفساراتهم حول المعلومات والفعاليات في إمارة الشارقة.

ووفقاً للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي فإن خدمة التواصل على مدى 24 ساعة تسهم في تقديم المزيد من الدعم للدوائر والجهات الحكومية وتوجهاتها في تعزيز تواصلها مع أفراد المجتمع والتعرف على احتياجاتهم، بما ينعكس على جودة العمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد حرص مركز الشارقة للاتصال على العمل بيد واحدة مع جميع جهات ومؤسسات إمارة الشارقة وخدمة أهدافها، مشيراً إلى ترسيخ جهود المركز للتسهيل على الأفراد من المواطنين والمقيمين والزائرين والسياح وتقديم الخدمات كافة التي تعكس الصورة الإيجابية والحقيقية لإمارة الشارقة.

ودعا رئيس مجلس الشارقة للإعلام، جميع الدوائر والجهات والمؤسسات الحكومية للاستفادة من خدمات مركز الشارقة للاتصال وتعزيز تعاونها لتحقيق أهدافها ونشر معلوماتها بما يخدم إمارة الشارقة بشكل عام.

وتفقد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مرافق مركز الشارقة للاتصال، واطلع على سير وإجراءات العمل، مشيداً بجهود العاملين التي انبثق عنها تحقيق العديد من النتائج والمخرجات الإيجابية التي تعكس صورة مثلى لبرامج الارتقاء بالخدمات في إمارة الشارقة.