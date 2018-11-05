وفد «التخطيط العمراني» يزور المخيم الإماراتي- الأردني

المصدر: عمان - البيان

زار وفد من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، برئاسة عبد الله سعيد الشامسي مستشار رئيس الدائرة، وعدد من أعضاء فريق «همة» و«بنات زايد» بالدائرة، المخيم الإماراتي- الأردني بمنطقة «مريجيب الفهود» في محافظة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتندرج مبادرة زيارة المخيم الإماراتي- الأردني ضمن المبادرات المجتمعية الخارجية لخطة عمل فريقي «همة» و«بنات زايد» في الدائرة التي تسعى إلى ترسيخ روح العمل التطوعي، الذي عرفت به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي لم يدخر جهداً في سبيل نشر قيم الخير والبذل والعطاء سواء داخل الإمارات أو خارج حدودها.

وقدم محمد مبارك المنصوري مدير مخيم الهلال الأحمر الإماراتي بالأردن للوفد، نبذة تعريفية عن المخيم ومكوناته والخدمات، التي يوفرها الهلال الأحمر للاجئين السوريين المقيمين في المخيم وفي عدد من المخيمات الأخرى بالأردن، مستعرضاً من خلال فيلم تفصيلي أهداف المخيم ومراحل تطويره والدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي تجاه اللاجئين السوريين وأسرهم وتقديم المساعدات الإغاثية لهم.

أفكار

من جانبه أشار عبدالله الشامسي خلال لقاء مدير المخيم وأعضاء فريق الهلال الأحمر الإغاثي، إلى أن زيارة وفد الدائرة تهدف إلى إمكانية التشاور مع الفريق الهندسي بالدائرة لتقديم الأفكار التطويرية للمخيم، وفق خبراتهم بالتخطيط العمراني والمستدام بالإضافة للدعم الفني والاستشارات الهندسية وفحص مباني المخيم ومرافقه الخدمية والتعرف إلى أحوال اللاجئين السوريين بالمخيم.

مشيداً بالدور الريادي لدولة الإمارات الذي يبرز بشكل عام في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث والمصائب في جميع أنحاء العالم، وبالجهود الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشكل خاص في مجال العمل الإنساني الإغاثي والتطوعي على المستويين المحلي والدولي.

ودعا مدير المخيم الوفد لجولة ميدانية لجميع أقسام المخيم ومرافقه، كما نظم فريق من الوفد الزائر خلال الزيارة مسابقات ترفيهية واجتماعية لخلق روح المنافسة والتحدي لطلبة وطالبات المخيم وإدخال البهجة والسرور عليهم، تم بعد ذلك تكريم المتفوقين منهم وتوزيع الهدايا عليهم، كما تم تبادل الهدايا التذكارية بين الوفد الزائر وإدارة المخيم.

وأثنى رئيس الوفد في كلمة شكر وعرفان بسجل الزوار على جهود القائمين بإدارة المخيم والخدمات الإنسانية، التي يتم تقديمها للاجئين السوريين.