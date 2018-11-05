راشد بن حميد: سعادة المتعامل جائزتنا الحقيقية

المصدر: عجمان - البيان

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: إن الإنجاز المشرّف الذي حققته الكوادر المؤهلة بالدائرة للحصول على تصنيف 5 نجوم يعد إنجازاً مميزاً «سنسعى للمحافظة عليه والاستمرار قدماً لتحقيق الأفضل»، مبيناً أن «سعادة المتعامل هي جائزتنا الحقيقية فكل بسمة نراها على شفاه المتعامل هي وسام فخر ونجمة شرف نعتز بها جميعاً ونعمل لأجلها».

جاء ذلك خلال تكريمه فريق العمل الذي كثف الجهود لنيل مركز إسعاد المتعاملين تصنيف 5 نجوم من جهتها تحدثت المهندسة نورة شطاف عن تجربة الدائرة في تطبيق معايير النجوم العالمي في مراكز الخدمة، حيث شكلت الدائرة فريق عمل أشرف على تنفيذ المبادرة، مستنداً إلى كوادر وكفاءات بشرية عملت على تطبيق كل المراحل بحرفية عالية للوصول إلى النتائج المحققة.