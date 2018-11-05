«دار البر» تبحث تعزيز مبادراتها الإنسانية في طاجكستان

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية دار البر زيارة ميدانية جديدة، ضمن «رحلات الخير والإحسان»، التي تنظمها الجمعية وتطوف فيها العالم دورياً، في سبيل مد يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين ونجدة المنكوبين.وغطت «الرحلة الإنسانية» جمهورية طاجكستان، وذلك لتفعيل مشاريع جمعية دار البر ومبادراتها الخيرية وترجمتها على أرض الواقع.

وقال عمران محمد عبدالله، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في «دار البر»: «إن الهدف من الزيارة، التي تندرج في إطار الخطة السنوية لإدارات المشاريع في الجمعية، هو تفقد المشاريع الخيرية، التي تنفذها هناك، والوقوف على جودة التنفيذ وحُسن اختيار المواقع لها، والتعرف عن كثب على المستفيدين منها والمستحقين، وما أضافته لهم تلك المشاريع في مستوى المعيشة».