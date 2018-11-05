شرطة الفجيرة تحذّر من التجمهر على الطريق

المصدر: الفجيرة - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الحملة المرورية الفرعية الخامسة تحت شعار (احذر التجمهر على الطريق)، اعتباراً من مطلع نوفمبر العام الجاري، وذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة الرامية لجعل الطرق أكثر أمناً، وتحقيقاً لأهداف الحملات المحلية ضمن الخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات بالقيادة، والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية.

وتهدف الحملة إلى إبراز الآثار السلبية المترتبة على تجمع الجمهور حول الحوادث المرورية، وبيان مخاطر الوقوف العشوائي للأفراد وتجمهرهم عند وقوع الحوادث على الطريق.

وأكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش مدير إدارة المرور والدوريات، أن التجمهر وتصوير المصابين وعرقلة حركة السير سلوك غير حضاري ومرفوض، ويعد من الظواهر الخطيرة التي تمس سلامة المصابين وحياتهم وسلامة السائقين ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن مخالفة عرقلة السير (التجمهر) أثناء الحوادث غرامتها (1000) درهم. وأوضح النقيب محمد حسن البصري مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن الثقافة المرورية تعتبر أهم العوامل التي تساهم في تعديل السلوكيات الخاطئة، وترسيخ مفاهيم الوعي الوقائي بشكل إيجابي.