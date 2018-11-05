«كهرباء الشارقة» تجري صيانة لـ2048 محوّلاً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن صيانة 2048 محولاً كهربائياً، وتركيب واستبدال 700 محول 11 كيلوفولت، وفق أفضل المواصفات وتركيب 228 لوحة توزيع وصيانة 206 لوحات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018 في عدد من مناطق مدينة الشارقة، وذلك في إطار خطة الهيئة الشاملة واستراتيجيتها لتعديل وتطوير شبكات الكهرباء وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكات وتلبية متطلبات التوسعات الجديدة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن مشروع تطوير الشبكات واستبدال المحولات وصناديق الكهرباء القديمة بأخرى حديثة يتم بالتعاون مع شركات عالمية وبمواصفات عالية الجودة، متوافقة مع أفضل معايير الأمن والسلامة وتم تصميم الصناديق الجديدة لتضفي جمالية على المكان.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يهدف لزيادة كفاءة قدرة محطات وشبكات الكهرباء، مبيناً أن المشروع سيعمل على رفع مستوى أداء واعتمادية شبكة توزيع الكهرباء في المناطق المختلفة، والقضاء على مشكلة صناديق توزيع الكهرباء في عدد من الأحياء في إمارة الشارقة وحاجتها للمتابعة والصيانة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في إجراء أعمال الصيانة الكاملة، واستبدال محولات وصناديق توزيع الكهرباء ووضع حواجز حولها وتنظيفها وطلاء بعضها.

دراسة

وأوضح أن الهيئة نفذت دراسة مستفيضة لشبكات الكهرباء في إمارة الشارقة بالتعاون مع عدد من كبريات الشركات العالمية والمحلية للتعرف على السلبيات ومواطن الضعف في الشبكات، وأعدت خطة متكاملة لتغيير المحولات والكابلات القديمة والهوائية في عدد من مناطق إمارة الشارقة على مراحل.

وأوضح أحمد الهنيامي مدير مكتب التمديدات الكهربائية والصيانة بالهيئة أن مشروع استبدال صناديق توزيع الكهرباء القديمة بأخرى حديثة يتم تنفيذه في كل مناطق مدينة الشارقة مثل البوطينة والمناطق الصناعية والمدينة الجامعية والرمثاء والمجرة والرقة، وذلك بعد تنفيذ دراسة ميدانية لحصر المحولات والصناديق التي تحتاج لاستبدال من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة بكفاءة عالية.