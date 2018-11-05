75 % إنجاز التحوّل الرقمي في «تخطيط أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي أن مشروع التحول الرقمي الذي تطمح الدائرة إلى تنفيذه بالكامل مع نهاية العام الحالي قد بلغت نسبة الإنجاز به 75% وفقاً لاستراتيجية واضحـة ومدروسـة تستهدف الارتقاء المستمر على صعيد الخدمات المقدمة إلى المجتمع.

وقال الأحبابي: نبذل في الدائرة جهودا كبيرة في سبيل تجسيد رؤية عصرية مستمدة من حكمة قياداتنا الحريصة على تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات التي تحقق تطلعات المجتمع وتساهم في إسعاد أفراده، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، وتُؤكد موقع أبوظبي كنموذج رائد.

كما عززت دائرة التخطيط العمراني والبلديات خدماتها الرقمية من خلال إتاحة 60 خدمـة رقمية في مختلف المجالات عبر منصتها الذكية Smart Hub وذلك منذ انطلاق المشروع في شهر أبريل الماضي، إذ سجلت الدائرة ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى حجم التعاملات الرقمية بواقع 84% بإجمالي 798102 معاملـة حيث حازت خدمـة تسجيل العقود التجاريـة ( توثيق) أعلى معدل في حجم التعاملات الرقميـة بعدد 71,022 معاملة تلتها خدمـة طلبات شهادات الأراضي بـ 14,070 معاملة، فيما سجلت خدمة تراخيص البناء للمقاولين والاستشاريين 10,943 معاملة.