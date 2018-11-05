أكاديمية المستقبل تحتفل بحصولها على التميز ضمن برنامج ارتقاء

المصدر: العين-البيان

احتفلت أكاديمية المستقبل الدولية في العين بحصولها على مستوى التميز في برنامج «ارتقاء» الصادر من هيئة الرقابة بدائرة التعليم والمعرقة في أبوظبي، حيث أقيم بالمناسبة حفل تربوي بحديقة فندق دانات العين، حضره محمد الهاشمي رئيس قسم التعليم الخاص، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية المستقبل صغير سعيد الظاهري، وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.

وألقت مديرة المدرسة شذى الغزالي كلمة أكدت فيها المسيرة المميزة لأكاديمية المستقبل التربوية والعلمية، ولفتت إلى خطوة أكاديمية المستقبل في إثراء التعليم بالآيباد في مواد الرياضيات واللغة العربية والعلوم بالإضافة إلى تطبيقات أخرى مثل التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. وأضافت الغزالي: إن أكاديمية المستقبل أسست مراكز الابتكار مزودة بأدوات لعمل مشاريع علمية.