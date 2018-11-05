«معاً نتحدى الصعوبات» ورشة في جمعية الإمارات لمتلازمة داون

المصدر: دبي- البيان

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها الرئيسي بدبي ورشة عمل تفاعلية بعنوان «معاً نتحدى الصعوبات»، بحضور عدد من أولياء الأمور والمختصينونفذ الورشة اختصاصيو الخدمات المساندة في الجمعية في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي واللغة والكلام، استعرضوا فيها المراحل النمائية وأهم الجوانب التي يجب على الأسرة الالتزام بها في مواجهة التحديات لتحقيق المزيد من التطور والإنجاز لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

وقدم كل اختصاصي شرحاً وافياً عن تخصصه، وعرض ما يقدمه للمستفيد والأسرة، وتم إشراك الأهل والمعلمين والمختصين في حوار مثمر عالج العديد من المواضيع التي تهم الأسرة في مجال العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج اضطرابات اللغة والكلام.

كما قدم الاختصاصيون العديد من قصص النجاح الملهمة.