«أخبار الساعة»: قيادتنا تؤمن بدور الشباب في نهضة الوطن وتطوره

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة أخبار الساعة إن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أول من أمس، فريق عمل «خليفة سات» يؤكد التقدير الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لشباب الوطن، والإيمان بدورهم في نهضته وتطوره، خاصة أن ما حققوه من إنجاز يمثل محطة فاصلة في تاريخ الإمارات، وهو دخولها عصر التصنيع الفضائي الكامل بأيادٍ إماراتية مئة في المئة.

وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «تقدير الطاقات الوطنية المبدعة» أن سموهما أعربا عن تقديرهما للطاقات الوطنية المبدعة التي لا تلبث أن تقدم كل يوم إنجازات جديدة في شتى مجالات التطوير، واعتزازهما بالعقول والسواعد الإماراتية التي شاركت في صنع هذا الإنجاز العلمي البالغ التميز.

وأوضحت أن «خليفة سات» يمثل إنجازاً نوعياً يدعو إلى الفخر والاعتزاز، لأنه يؤكد أن الإمارات باتت قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية في مجال الفضاء، وأصبحت تشارك بفاعلية في إثراء الحضارة الإنسانية، وأنها قادرة على أن تكون واحدة من أهم الدول الكبرى في هذا المجال، لأنها تمتلك ثروة بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق حلمها في إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في عام 2021، كما تطمح في الوقت ذاته إلى إيصال البشر إلى الكوكب الأحمر خلال العقود المقبلة، من خلال مشروع (المريخ 2117)، الذي يتضمن برنامجاً وطنياً لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف المريخ، من أجل بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر خلال مئة عام.