اللجنة العليا للتشريعات تنضم إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد»، الذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة إسعاد وتمنحهم مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

وقّع الاتفاقية من جانب شرطة دبي العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور نائبه العميد الدكتور عارف عبد الرحيم، فيما وقّعها من اللجنة العليا للتشريعات، أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة، وبحضور سامية شاهين عضو لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من الأفراد من كلا الجانبين.

وأكد العميد محمد عبدالله المر أن توقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات، وغيرها من الجهات الأخرى، يأتي بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البنّاءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية تحقق السعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر.

من جانبه، قال أحمد سعيد بن مسحار إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي واللجنة العليا للتشريعات، تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف.