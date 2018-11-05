إنجاز مدخل ومخرج مبنى منشورات القاسمي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أعمال إنشاء مدخل ومخرج لمبنى منشورات القاسمي على شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة الطرفا، وافتتاحه أمام حركة السير، حسبما أعلنت المهندسة عنود عبدالله الملا مدير إدارة التصميم والدراسات بالهيئة.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تنفيذ المشاريع التطويرية، وتوفير بنية تحتية تطابق أفضل المعايير والمواصفات العالمية؛ لمواكبة النهضة الشاملة الحاصلة في الإمارة في مختلف الميادين، لاسيما النهضة التعليمية والثقافية التي تشهدها شارقة العلم والمعرفة، مؤكدة أن المشروع تم تصميمه لضمان توفير المزيد من انسيابية الحركة، وتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية وتلبية لجميع احتياجات مرتادي المبنى.

وأوضحت الملا، أن المشروع استغرق ما يقارب ثلاثة أشهر، وقد شملت الأعمال إنجاز مدخل ومخرج لمبنى منشورات القاسمي الجديد على شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة الطرفا، كما تم إنشاء حارة إضافية بعرض 3.65 مترات بداية من محطة أدنوك وبطول 400 متر، مع إنشاء رصيف جانبي للمشاة بعرض متر، وأعمال تسوية لكتف الطريق بعرض 2.5 متر، فضلاً عن أعمال التخطيط الأرضي ودهان الأرصفة، هذا بالإضافة إلى أعمال الخدمات التطويرية المصاحبة.