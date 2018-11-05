«زايد للثقافة الإسلامية» تناقش غداً الخدمة المجتمعية المستدامة بأبوظبي

المصدر: العين ــ داوود محمد

تنظم دار زايد للثقافة الإسلامية غداً، ملتقى زايد للأخصائيين الاجتماعيين تحت شعار «من أجل خدمة مجتمعية مستدامة»، وذلك في قاعة الاتحاد بكلية الشرطة في أبوظبي. وسيقام الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية متمثلة في: مراكز الدعم الاجتماعي، وصندوق الزكاة، ومركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاتحاد النسائي والمركز الوطني للتأهيل، ووزارة التربية والتعليم.

ويستهدف هذا الملتقى الأخصائيين الاجتماعيين من جهات حكومية مختلفة بهدف الارتقاء بعمل الأخصائيين من خلال تبادل الخبرات، وتدوير المعارف والمهارات الخاصة بعملهم من خلال طرح القضايا المجتمعية وأفضل الممارسات لعلاجها، وستتناول أوراق العمل جهود الشيخ زايد، رحمه الله، في دعم ورعاية قضايا المجتمع، بالإضافة إلى التجارب الناجحة للأخصائيين الاجتماعيين والأساليب المتبعة لحل المشكلات، إلى جانب الدور المؤسسي في دعم أمن واستقرار المجتمع.

وأوضحت د. نضال الطنيجي المدير العام للدار، أن هذا الملتقى يأتي بهدف تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والاطلاع على أفضل الممارسات فيما بينها، بما يعود بالنفع العام على المجتمع وأفراده، إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في الجهات المشاركة كل حسب تخصصه.