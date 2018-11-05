حملة توعية بمخاطر النفايات الإلكترونية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت بلدية الفجيرة حملة توعية بمخاطر النفايات الإلكترونية في مقر البلدية تحت شعار (تخلّص منها بأمان لتبقى البيئة بسلام)، انطلاقاً من حرص البلدية للمحافظة على البيئة بمشاركة شرائح المجتمع كافة.

وتضمنت الحملة استقبال الأجهزة الإلكترونية القديمة من الجمهور في خيمة بساحة مبنى البلدية الرئيسي وتوزيع منشورات توعوية بالحملة، بالإضافة إلى هدايا فورية للمشاركين وهدايا في نهاية الحملة لأكبر كمية من النفايات الإلكترونية، وفتح مجال المشاركة لطلبة المدارس بهدايا لأجمل مجسم للحملة ويجسد شعار عام زايد.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: «يأتي تنظيم الحملة انسجاماً مع أهداف البلدية في الحفاظ على البيئة وحرص البلدية ضمن مسؤوليتها المجتمعية».