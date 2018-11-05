إدارة البعثات بشرطة دبي تنظم يوماً مفتوحاً لطالبات «التقنية العليا»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، ممثلةً بإدارة البعثات والاستقطاب، يوماً مفتوحاً في كليات التقنية العليا للطالبات في دبي، بهدف استقطاب الكفاءات التخصصية التي من شأنها تطوير العمل الشرطي بمختلف مجالاته ورفده بكل جديد ومبتكر، وذلك بمشاركة المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، والرائد عبدالله ياسر الأميري، رئيس قسم الشواغر الوظيفية، وشيخة محمد الجناحي، رئيس قسم التخطيط والبرامج، وبحضور عدد من الطالبات والمسؤولين من الكلية.

وشهدت فعاليات اليوم المفتوح الرد على استفسارات الطالبات في المجالات الخاصة بالتوظيف والشواغر الوظيفية، مع عرض وشرح معايير وخطة الاستقطاب الأكاديمي والتخصصات العلمية المطلوبة في شرطة دبي .