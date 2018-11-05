بدء تقديم طلبات تصاريح مواقف السكان بأبوظبي إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة النقل بأبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن بدء تقديم طلبات إصدار تصاريح مواقف السكان، وتجديد تصاريح مواقف السكان، ودفع المخالفات الخاصة بالمواقف العامة عبر موقع الدائرة الإلكتروني: www.dot.gov.abudhabi، انطلاقاً من الحرص على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتنظيمها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

وأفاد مركز النقل المتكامل أن تحويل هذه الخدمات يأتي تعزيزاً لمبادرة التحول الرقمي، وفي إطار الجهود التي تبذلها دائرة النقل لتحويل جميع خدمات الدائرة القابلة للتحويل إلى خدمات إلكترونية، ووفق جدولها الزمني بحسب المبادرة، ما يعزز رضا المتعاملين ويرتقي بجودة الخدمات وتحسينها، ويخدم المصلحة العامة على الوجه الأحسن.