«التوطين» و«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبراء

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية للتعاون في مجال تبادل الخبراء وإعداد برامج التدريب التخصصية وتنفيذ مشاريع الدراسات والبحوث ذات الصلة.

وقع مذكرة التفاهم كل من نورة محمد المرزوقي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية والدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وذلك بمقر الوزارة في دبي.

وقالت نورة المرزوقي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها المؤسساتية وتكامل الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بخطتها الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات حكومة الدولة وتطبيقاً لرؤية الإمارات 2021.

وأوضحت نورة المرزوقي أن المذكرة تقضي بتعزيز التعاون في مجال إعداد البرامج التخصصية المطلوبة لإعداد سياسات سوق العمل.

وقال علي المري: نسعى بشكل دائم إلى تعميق تعاوننا مع مختلف الجهات الحكومية، التي تحرص على نقل الخبرة والمعرفة الحكومية للكفاءات الوطنية، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة من الريادة والتميز.