بلدية أبوظبي توعي بـ«اعتماد الكيانات في الإنشاء»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي عبر إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة عمل حول «تسجيل واعتماد الكيانات في قطاع البناء والإنشاء»، والتي استهدفت تعزيز الوعي والمعرفة حول متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «OSHAD SF» لتحسين الامتثال والالتزام، والذي يلعب دوراً مهماً في تحسين معايير وممارسات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والتشييد في أبوظبي.

وتستهدف إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي من خلال هذه الورش جميع الكيانات (المقاولين والاستشاريين والمطورين) العاملة في قطاع البناء والتشييد في مدينة أبوظبي لتوعيتهم وتعزيز إلمامهم بمتطلبات إجراءات الترشيح والتسجيل والإجراءات اللازمة بشأن الامتثال الكامل لمتطلبات OSHAD SF.

وأكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في البلدية أنه منذ عام 2009 تعمل حكومة إمارة أبوظبي بجد لتعزيز ظروف العمل والسلامة المهنية وصحة العمال في أبوظبي، وتجسد ذلك بصدور القرار رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة.

في السياق نفسه فإن مزايا وجود نظام السلامة والصحة المهنية OSHMS لدى الشركات العديدة، يؤدي إلى الحد من الحوادث والإصابات، والتقليل من التكاليف المالية، والامتثال للقوانين والمتطلبات القانونية، وتعزيز صورة الشركة وسمعتها.

ودعت إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء كافة (المقاولين والاستشاريين والمطورين) غير المسجلين إلى أهمية التسجيل في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد) (OSHAD SF) من خلال التواصل مع البلدية على الإيميل التالي: hse@adm.abudhabi.ae بهدف استكمال إجراءات التسجيل في النظام.