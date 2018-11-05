شرطة الفجيرة" توضح ملابسات تسجيل لأحد منتسبيها

المصدر: البيان الالكتروني

أوضحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة رداً على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد منتسبيها الذي ظهر في تسجيل (فيديو قصير) وذكر بأنه تعرض لإصابة عمل اثناء التدريب في مدرسة الشرطة، كان قد التحق بدورة مستجدين في مدرسة الشرطة كشرطي مستجد، واثناء التدريب تقدم بطلب للعلاج من إصابة في العين حيث أرسله مسؤولو المدرسة وضمن الإجراءات المتبعة إلى العيادة المتخصصة هناك، ثم إلى إدارة الخدمات الطبية ومستشفى القاسمي.

واتضح لاحقاً أن هذا الشخص أقر في بيان لياقته الصحية الذي يعبأ قبل التحاقه بالخدمة بعدم خضوعه لأية عملية جراحية، في حين تبين أنه كان قد أجرى عملية لاستبدال الشبكية داخل العين قبل ذلك، ونصحه الأطباء بعدم القيام بأية تمارين رياضية قد تؤذي الشبكية المزروعة داخلياً، وهذه حقيقة قد تم اخفاؤها تماماً في "بيان الإقرار الشخصي" الذي يتحمل مسؤوليته هو بالكامل.

ومن ثم تقدم الشخص المذكور بشكوى بحسب الإجراءات المتبعة إلى القسم المعني بوزارة الداخلية، الذي أجرى تحقيقاً مستوفياً بالحالة والاطلاع على كافة الوثائق وبعد المشورة القانونية تقرر مسؤولية هذا الشخص عن تدهور حالة عينه نتيجة للسبب الأساسي وهو اخفاؤه حقيقة هامة عن شبكة صناعية مزروعة داخلياً في العين، وبالتالي عدم صحة شكوته.

ورغم ذلك، فقد تابعت الوزارة، وما تزال، حالته الصحية وبرنامج علاجه، حيث اتضح ايضاً عدم التزامه به وتهربه من الالتزام الكامل بتوصيات الأطباء ولجوئه إلى الشكوى والتذمر وتحميل الغير مسؤولية خطأ هو ارتكبه بالأساس، و بعد انقطاعه عن العمل بدون تقديم مسوغات قانونية ، تم وقف راتبه احترازياً لحين النظر في أسباب انقطاعه.

وتعرب القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن حرصها الشديد وضمن استراتيجية عمل وزارة الداخلية على أن يكون الكادر البشري في سلم أولوياتها وبأنها توفر كافة السبل لمنتسبيها ضمن بيئة عمل تعمل على تحفيزهم وإسعادهم، وتجدد دعوتها للجميع بالتحلي بالمسؤولية المجتمعية وعدم نشر أخبار غير مؤكدة ودون الرجوع لكافة الأطراف المعنية.