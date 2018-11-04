«البيان» تعقد اجتماعها التحريري في أكاديمية دبي للمستقبل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

عقد مجلس تحرير صحيفة «البيان» اليوم برئاسة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، اجتماعه الصباحي، في أكاديمية دبي للمستقبل، ويأتي ذلك ضمن الخطة التطويرية التي تنتهجها الصحيفة لإثراء محتواها بأفكار ابتكارية جديدة من شأنها إضافة تميز أكبر للمحتوى، يفيد قراءها ويعزز التواصل المنشود معهم، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات التي تحظى بها مؤسسات دبي والتي تثري النشاط الذهني وتجدده.

وشهد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي يرافقه سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل، جزءاً من اجتماع مجلس التحرير، مؤكداً خلاله على أهمية هذه المبادرات التي تنعكس إيجابا على أداء الموظفين، وتحفزهم على طرح أفكارهم في بيئات حاضنة للإبداع، ما ينتج عنه تقدم وتطور بأداء المؤسسات.

وأكد معاليه أهمية دور وسائل الإعلام في نقل المعرفة ومواكبة جميع استراتيجيات ومبادرات الدولة، التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وتحقيق طموحاتها المستقبلية في التنافسية العالمية من خلال تبوؤ المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، متعهداً بتقديم كافة سبل الدعم الذي من شأنه إثراء العمل الاعلامي بإمكانات الذكاء الاصطناعي.

وثمن معاليه خلال اجتماع المجلس، الدور الكبير الذي تقوم به الصحيفة في تسليط الضوء على جميع القضايا الحيوية، التي تهم المجتمع الإماراتي وبخاصة الذكاء الاصطناعي، الذي بات يحظى بأهمية كبيرة في مختلف خطط المؤسسات للارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور، وتحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات المتمثلة في إسعاد جميع المقيمين وزوار الدولة، مبيناً أن الصحيفة تلعب دوراً رائداً في تعزيز دبي كمركز عالمي للابتكار.

وتطرق معاليه إلى أهمية مواكبة التقنيات الحديثة والابتكار وتأثيرها المباشر على مختلف سائل الإعلام، من حيث تطوير المحتوى وتعزيز فاعليته، وإيصال رسالتها بسهولة ويسر، خاصة أن الفترات الحالية تشهد توظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع، حيث تلعب الوسائل الإعلامية دوراً مؤثراً ورئيسياً في تعزيز أهداف الحكومة وترجمة تطلعاتها.

وقالت منى بوسمرة إن مؤسسة دبي للمستقبل تلعب دوراً محورياً في استشراف وصناعة المستقبل في دبي، موضحة أن عقد الصحيفة لاجتماعها التحريري في أكاديمية دبي للمستقبل، يأتي تعزيزا لهذا النهج الذي من شأنه أن يثري الأفكار ويطلق الطموحات للعاملين في «البيان»، مشيرة إلى أهمية التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، في إطار الشراكة والتكامل بين الإعلام الوطني ومؤسسات الدولة كافة للمساهمة في التطور والتنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات، وتعزيزاً للمحتوى المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت أن صناعة الذكاء الاصطناعي باتت ركناً رئيسياً في استراتيجية الامارات المستقبلية، خاصة قطاع الاعلام الذي أصبح يشهد تنافسية كبيرة لمواكبة التطورات الحاصلة في أدواته، والتي تؤثر إيجابيا في إيصال رسالته ورؤيته بقوة وشفافية، وأردفت أن مثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة لإيجاد توأمة ناجحة وفاعلة بين التحرير الورقي والرقمي.

ونوهت بوسمرة إلى استمرار الصحيفة في نهجها التطويري في عقد اجتماعاتها التحريرية بشكل دوري والتي من شأنها بث روح الابتكار والايجابية، مؤكدة أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها مستقبلا بالتعاون مع مؤسسات مختلفة في كافة أنحاء الإمارات.