مهرجان سيوة ترجمة لعمق العلاقات بين الإمارات ومصر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن مهرجان التمور المصرية الرابع في سيوة 2018 جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى الثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل العمل سوياً لتطوير وتنمية قطاع التمور في مصر.

وأشار إلى دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وقال أمين عام الجائزة: «بعد عامه الرابع على التوالي اشتد عود مهرجان التمور المصرية، وأخذ موقعه الذي يستحق بين المعارض والمهرجانات المتخصصة بزراعة النخيل، وإنتاج وصناعة وتسويق التمور على خارطة التجارة العالمية، حتى أضحى قصة نجاح وعلامة فارقة للتمور المصرية، ومقصد المستثمرين وتجار التمور من مختلف أنحاء العالم».

تعاون

وأثنى الدكتور عبد الوهاب على التعاون المثمر بين الأمانة العامة للجائزة مع كل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وبقية جهات الاختصاص على مستوى جمهورية مصر العربية وعدد من المنظمة الدولية، من أجل العمل سوياً لتطوير وتنمية قطاع نخيل التمر في مصر، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من عقد المهرجان، وبالتنسيق مع سفارة الدولة في القاهرة التي لم تألُ جهداً في تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح كافة برامج التنمية وتحقيق أهدافها السامية.

وأضاف: «كما نقدر عالياً دور كافة الشركاء في إنجاح هذا المهرجان، لإبراز الوجه الحضاري المشرق لجمهورية مصر العربية، والدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومساهمتها الفاعلة في صنع الحضارة الإنسانية، ومكانتها المرموقة على الصعيدين العربي والدولي».