انطلاق معرض الأمن والسلامة «إنترسك دبي» يناير المقبل

المصدر: دبي - البيان

ينطلق معرض ومؤتمر حلول الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق «إنترسك»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يشارك فيه أكثر من 1.300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم.

وأكد منظمو المعرض في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، نمو أدوات ومعدات سوق الأمن التجاري إقليمياً، وتطور سوق مكافحة الحرائق بالمنطقة.

وأفادت شركة 6WResearch بأن الأمن التجاري، الذي يشمل المراقبة بالفيديو، مراقبة الوصول، كشف التسلل، يستحوذ على نصيب الأسد من هذا الرقم، حيث تقدر قيمة سوق الأمن التجاري إقليمياً بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليارات دولار عام 2024، مدعوماً بزيادة استثمارات البنية التحتية والسياسات التنظيمية الصارمة.

ومع بدء العد التنازلي للنسخة الحادية والعشرين لأبرز معرض تجاري في العالم لصناعة الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في دبي، يركز الموردون العالميون اهتمامهم بسوق الشرق الأوسط الذي يتوقع أن ينمو حجمه لأكثر من الضعف خلال السنوات الست القادمة.