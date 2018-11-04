«الجليلة» يطلق برنامج الزمالة في الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد المكرس للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج الزمالة في الصحة النفسية للأطفال واليافعين، وذلك بشراكة أكاديمية مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

ويتميز برنامج الزمالة في الصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بأنه البرنامج الوحيد في دولة الإمارات المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويحظى بميزة فريدة إذ يشرف عليه أخصائيون عالميون في الصحة النفسية بخبرات دولية.

ويتم خلال التدريب الإكلينيكي في هذا البرنامج التركيز على تطوير مهارات المقابلات التشخيصية وتكوين التصور حول حالة المريض ووضع الخطة العلاجية وإدارة العلاج النفسي والدوائي ضمن بيئة تزخر بأساس معرفي قوي في مجال تطور الطفل والعوامل النفسية الاجتماعية ودراية بأهمية الجوانب الصحية والتربوية والمجتمعية والدور الداعم الذي تلعبه تجاه الصحة النفسية.

خبرات

وبرنامج الزمالة في الصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال هو عبارة عن برنامج مدته سنتان يُطرح للزملاء المرشحين ويُديره أعضاء هيئة تدريسية مكرسون للتعليم والرعاية الإكلينيكية والأبحاث العلمية الفردية. ومن نقاط القوة لهذا البرنامج أنه يحظى بهيئة تدريسية كبيرة متخصصة في الطب النفسي للأطفال واليافعين وتعمل بدوام كامل.

وقال الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «إن إطلاق برنامج الزمالة في الصحة النفسية للأطفال واليافعين دليلٌ على الشوط الكبير الذي قطعه مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في فترة وجيزة منذ افتتاحه. فبرنامج الزمالة يأتي تلو برنامج الإقامة الذي تم إطلاقه مؤخراً، ونحن ملتزمون استثمار جهودنا في التعليم والبحث العلمي.».

رعاية

وقال الدكتور عامر شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «نفتخر بشراكتنا الأكاديمية مع الجليلة للأطفال، والتي أثمرت إطلاق ثاني برنامج للدراسات التخصصية بعد برنامج الدراسات العليا لطب الأطفال الذي أطلقناه منذ أشهر قليلة مع المستشفى، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية».