«صندوق الوطن» يحتفل بتخريج 100 موهبة من «المبرمج الإماراتي»

المصدر: أبوظبي - وام

احتفل «صندوق الوطن» أمس بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج المبرمج الإماراتي في مدينة أبوظبي التي ضمت 100 موهبة في إطار إعداد جيل من المبرمجين المبدعين القادرين على العمل في مجالات البرمجة بالتعاون مع شركة دارك ماتر.

أقيم الحفل في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن إلى جانب حشد من المسؤولين ومجموعة من المدراء التنفيذيين في عدد من الجهات المشاركة والداعمة للمبادرة.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ان صندوق الوطن يواصل العمل على تنمية الكفاءات وإعدادها لتكون على استعداد تام لتلبية متطلبات المستقبل، واليوم تأتي هذه الدفعة الجديدة من الخريجين لتضاف إلى كوكبة أخرى من المواهب التي سيكون لها دوراً حيوياً ومهماً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط عبر وضع الأسس التي تدعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام تتوفر فيه كافة مقومات الرفاه لافراد المجتمع، وتكون من خلاله دولتنا الأفضل على مستوى العالم في جميع المجالات.

ومن جانبه اشار محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن ان الصندوق اطلق المرحلة الاولى من برنامج المبرمج الاماراتي بالتعاون مع شركة دارك ماتر يوليو الماضي بالتعاون مع جامعة خليفة وذلك لتطوير مهارات وقدرات 100 طالب اماراتي في ابوظبي وتخريج 800 من كافة انحاء الدولة من المتفوقين والمبدعين في المراحل الدراسية المبكرة وتمكينهم من أساسيات لغة المستقبل وذلك لضمان تفوقهم فيها وتمكينهم لبناء قطاع اقتصادي هام يُصدِّر خدمات البرمجة ويعود بالنفع على الدولة ومجتمعها.

كما أعلن الصندوق خلال الحفل اطلاق المبادرة في منطقة الظفرة اليوم ليشمل 500 طالب وطالبة بالإضافة الى تدريب 1500 طالب اماراتي من جميع انحاء الدولة في عام 2019 واطلاق المرحلة الثانية من البرنامج والتي تستهدف الخريجين المتميزين من خلال تعليمهم أساسيات الذكاء الاصطناعي ولغة البيثون.