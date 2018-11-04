أجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً خلال نوفمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يتميز شهر نوفمبر باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد «تتأثر الدولة خلال هذا الشهر الذي يعد ضمن الفترة الانتقالية الثانية، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية».

كما تعبر بعض المنخفضات الجوية المنطقة مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، تؤدي إلى تكون السحب وسقوط الأمطار، تزداد شدتها في حالة تطورها إلى سحب ركامية مع تعمق المنخفضات في طبقات الجو العليا، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام هذا الشهر خاصة مع تواجد السحب الركامية وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية.

وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية في المركز الوطني للأرصاد إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح بين 24 و25 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و31 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و21 درجة مئوية، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة 38.8 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة سنة 2009، وسجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس في نفس العام والتي بلغت 4.1 درجات مئوية فيما بلغ متوسط سرعة الرياح 11 كيلومتراً في ساعة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2016، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب، منها 6 أيام ضباب خفيف.

وسجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بواقع 211.6 ملم على دلما في عام 2013. وكان متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 57%، متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 76 إلى 85% ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 إلى 39%.