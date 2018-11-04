حاكما عجمان ورأس الخيمة والشيوخ يحضرون أفراح القواسم بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ ماجد بن حمد القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ خالد إلى كريمة الشيخ خالد بن محمد بن خالد بن أحمد القاسمي، وذلك في قاعة الماسة بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

كما حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموهما.. سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليّ عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وليّ عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليّ عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا وليّ عهد أم القيوين.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة.

كما حضر الحفل الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة بكلباء، والشيخ راشد بن حميد القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي.

والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقى، إلى جانب عددٍ من الشيوخ والمعالي الوزراء ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وأولياء العهود والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل القاسمي والعروسين وذويهما بهذه المناسبة.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو أولياء العهود والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم، مقدرين لسموهما حرصهما على الالتقاء والتواصل مع أبنائهما وإخوانهما من المواطنين، داعين لهما بدوام الصحة وطول العمر.