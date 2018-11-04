أمل القبيسي تترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

تترأس معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس في زيارة عمل رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 3 - 10 نوفمبر الجاري، تجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين بهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة لا سيما في المجالات البرلمانية، بما يواكب التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها في شتى المجالات.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته كلاً من: عبد العزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، وسالم عبدالله الشامسي، وجمال محمد الحاي، وجاسم عبدالله النقبي، وخلفان عبدالله بن يوخه، وسالم عبيد الحصان الشامسي، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، وعائشة راشد ليتيم، وعزا سليمان بن سليمان، وعلي جاسم أحمد، وعلياء سليمان الجاسم، ومحمد بن كردوس العامري، ومحمد أحمد اليماحي.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية من تقدم ونماء، لمناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كل الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات، فضلاً عن تعزيز التواصل مع مختلف برلمانات وشعوب العالم.

وقالت: يحرص المجلس على تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الزيارات الرسمية مع الجانب الصيني، بما يجسد العلاقات الاستراتيجية الشاملة القائمة، والتي تأسست على الاحترام والثقة المتبادلة، وما يجمع البلدين من أهداف وقواسم مشتركة تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار للشعبين الإماراتي والصيني.

وشددت على أن المجلس الذي وضع أول استراتيجية برلمانية منذ تأسيسه لتحقيق رؤية وطموحات قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، وليكون مجلساً فاعلاً متفاعلاً مع اهتمامات وتطلعات شعب الإمارات ويخدم وطننا الغالي ويحافظ على ريادته.