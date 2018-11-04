ورشة توعية للمنشآت التجارية العاملة في صحة وسلامة مياه الشرب بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعية للمنشآت التجارية العاملة في مجال صحة وسلامة مياه الشرب العامة، بهدف توضيح آلية تسجيل المنشآت بما يضمن تعزيز معايير الجودة الرئيسية التي يجب على المشغل الالتزام بها استناداً إلى القرار الإداري رقم (26) لسنة 2018 بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب في إمارة أبوظبي، والقرار الإداري رقم (139) لسنة 2018 بشأن صحة وسلامة برادات مياه الشرب.

كما تناولت الورشة توضيح طرق التنظيف الدوري لهذه المرافق الحيوية، وآليات التشغيل المناسبة، والتأكيد على أن الهدف الأساسي من تسجيل المنشآت التجارية هو ضمان تقديم الخدمات من قبل كادر فني مؤهل ومدرب، لحماية المجتمع من أي تلوث قد ينتقل عبر هذه المرافق إلى الأفراد، وتتلخص آلية تسجيل المنشآت من خلال تقديم خطة معالجة مفصلة إلى البلدية، يتم من خلالها توضيح كل إجراءات المنشأة التجارية التي ستقوم بها في حال ظهرت أي حالة من حالات التلوث، وتقديم شهادات اللياقة الطبية لجميع العاملين لضمان خلوهم من الأمراض المهنية.